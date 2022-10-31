В Eni оценили перспективы поставок газа через хаб в Турции

31 окт. 15:58

Глава нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что для поставок газа в Европу через хаб в Турции необходимо строительство новой инфраструктуры, а это может привести к росту цен на газ.

"Мы связаны с Россией через Украину, и мы получаем газ. Так что почему мы должны получать [газ] из Турции?", - сказал Дескальци.

Он также обратил внимание на то, что Европа обладает всей необходимой инфраструктурой для приема и транзита газа, который традиционно поставляет Россия по трубопроводам.

"Когда вы думаете о газе для энергобезопасности, речь не только о газе. Вам надо думать о газе и инфраструктуре. Эти две вещи связаны", - цитирует ТАСС главу компании Eni.