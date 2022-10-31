Казахстан разрешит ПМЖ для священников из Ватикана

31 окт. 15:35

МВД Казахстана подготовила законопроект, согласно которому священники из Ватикана смогут получить постоянное проживание в республике. Проект документа опубликован на портале Открытые НПА, публичное обсуждение продлится до 14 ноября.

В ведомстве предлагают внести изменения в Законы "О миграции населения" и "О правовом положении иностранцев" в части включения иностранного религиозного персонала, назначенного на служение на длительный срок на территории Казахстана, в круг лиц, имеющих право обращаться с ходатайством о выдаче разрешения на постоянное жительство в Казахстане.

Из пояснительной записки следует, что принятие проекта может открыть доступ к преференциям при получении разрешений на постоянное проживание в Казахстане представителей иных конфессий. Данное соглашение позволит Казахстану и Ватикану укрепить двусторонние отношения в рамках различных социальных и гуманитарных инициатив и проектов, отметили в МВД республики.