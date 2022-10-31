РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Казахстан разрешит ПМЖ для священников из Ватикана

Казахстан разрешит ПМЖ для священников из Ватикана

МВД Казахстана подготовила законопроект, согласно которому священники из Ватикана смогут получить постоянное проживание в республике. Проект документа опубликован на портале Открытые НПА, публичное обсуждение продлится до 14 ноября.

В ведомстве предлагают внести изменения в Законы "О миграции населения" и "О правовом положении иностранцев" в части включения иностранного религиозного персонала, назначенного на служение на длительный срок на территории Казахстана, в круг лиц, имеющих право обращаться с ходатайством о выдаче разрешения на постоянное жительство в Казахстане.

Из пояснительной записки следует, что принятие проекта может открыть доступ к преференциям при получении разрешений на постоянное проживание в Казахстане представителей иных конфессий. Данное соглашение позволит Казахстану и Ватикану укрепить двусторонние отношения в рамках различных социальных и гуманитарных инициатив и проектов, отметили в МВД республики.

 

1190 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version