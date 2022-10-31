В Турции заявили о необходимости продлить "зерновую сделку"

31 окт. 14:58

Турция считает необходимым продление "зерновой сделки". Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он подчеркнул, что приостановка сделки негативно отразится на всем человечестве. "Мы проводим переговоры со сторонами, напоминаем им о необходимости пересмотреть свою позицию. Турция делала все возможное как для обеспечения прекращения огня, так и для заключения зерновой сделки и продолжает прилагать усилия в этом направлении", - цитирует главу оборонного ведомства ТАСС.

Акар добавил, что эта позиция будет доведена до российской стороны вечером 31 октября.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле.

Россия сообщила 29 октября о приостановке участия в "зерновой сделке".