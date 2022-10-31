Инфляция в еврозоне достигла исторического рекорда

31 окт. 14:55

В еврозоне по итогам октября инфляция в еврозоне ускорилась с 9,9% до 10,7% в годовом исчислении, следует из данных Евростата.

Инфляция на уровне 10,7% - исторический максимум для ЕС. Особенно сильно уровень годовой инфляции вырос в прибалтийских странах: Эстония - 22,4%; Латвия - 21,8%; Литва - 22%. Среди стран еврозоны, где инфляция снизилась - Франция (7,1%), Испания (7,3%), Мальта (7,5%).

В октябре в еврозоне цены на продукты питания, алкоголь и табак стали выше на 1,5%, на энергию - на 6,5%, на неэнергетические промышленные товары - на 1,2%.