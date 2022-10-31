Путин - Пашиняну: конфронтацию с Азербайджаном нужно завершать

Конфронтацию между Арменией и Азербайджаном необходимо отправить в прошлое, заявил сегодня президент России Владимир Путин на двусторонних переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в преддверии трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по армяно-азербайджанскому урегулированию.

"Этот конфликт длится уже десятилетия, надо все-таки когда-то его завершать. Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем. Мы должны с вами сейчас и потом в трехстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят нам сдвинуться вперед", - призвал Никола Пашиняна Владимир Путин.

"Я позволю себе вспомнить о том, как была достигнута договоренность в ходе прекращения вооруженного конфликта: тогда мы все исходили из того, что самое главное – это обеспечить мир и создать условия для развития, в том числе для развития экономики Армении. Разблокировка транспортной инфраструктуры, создание новых маршрутов – все эти вопросы связаны с развитием экономики и социально сферы. В конечном итоге, это то, ради чего мы работаем, ведь в интересах людей все это планируется", - обратил внимание президент России.

"Поэтому мы должны сегодня поговорить по всем этим вопросам, и очень надеюсь на то, что продвинемся. Мы всегда исходим из того, что Армения – наш стратегический партнер, союзник. Для нас это все-таки особая ситуация. Очень рассчитываю на то, что сегодня мы сможем сделать шаги вперед в направлении урегулирования", - заключил Владимир Путин.

Встреча проходит в санатории "Русь" в Сочи, где традиционно наряду с резиденцией Бочаров ручей, Путин принимает зарубежных гостей.

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, в ответной речи Никол Пашинян озвучил программу-максимум современных требований Еревана к Баку и Москве. "По сути, Пашинян перечислил все, что хотят получить армянские власти, независимо от того, насколько нереально ждать выполнения того или иного требования. При этом премьер-министр косвенно выразил неудовольствие политикой России в том, что Ереван всюду действует в соответствии с российскими предложениями, однако его претензии к Баку из-за этого только растут. Он согласился с необходимостью решения всех озвученных Владимиром Путиным вопросов, но как обычно заявил, что они блокируются не по вине Армении", - сказал он.



"Слова Владимира Путина о необходимости завершения конфронтации между двумя союзниками России и ответная речь Никола Пашиняна со списком всех условий, по выполнении которых Ереван согласится прекратить создавать проблемы в регионе, говорят о том, что переговоры сегодня будут непростые. Все стороны решительно настроены на продвижение своих интересов, при этом интересы властей Армении противоречат позициям России и Азербайджана и армянская сторона намеренно обостряет ситуацию перед переговорами, поскольку желает получит для себя максимум. Будем надеяться, что у Пашиняна не удастся сыграть в очередное затягивание послевоенных процессов, а Владимир Путин и Ильхам Алиев приведут его к новому кардинальному документу, сравнимому с Трехсторонним заявлением 9-10 ноября 2020 года", - подчеркнул Андрей Петров.