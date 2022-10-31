В МИД заверили, что обязательства перед Египтом по поставкам зерна будут выполнены

31 окт. 14:33

Россия, несмотря на приостановку участия в зерновой сделке, выполнит свои обязательства перед Египтом, сообщил замглавы МИД, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов.

"То, о чем мы договаривались с нашим партнером, и особенно с таким важным партнером как Египет, с которым у нас большие объемы сотрудничества по разным направлениям, будем все выполнять", - заявил Богданов.

Он отметил, что в настоящее время ведется обсуждение технических вопросов по доставке зерна. "Я думаю, что будут найдены оптимальные решения", - добавил замглавы МИД.