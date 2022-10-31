Гарибашвили: Грузия достигла беспрецедентного экономического роста

31 окт. 14:30

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экономика Грузии за последние 9 месяцев продемонстрировала беспрецедентный рост.

"На фоне текущих геополитических вызовов и напряжения мы сохраняем высокий экономический рост. За 9 месяцев в Грузии экономический рост в 10,2%. Это беспрецедентно по всей Европе", - поведал глава правительства.

Гарибашвили подчеркнул, что экспорт в Грузии увеличился на 40%, причем за 9 месяцев прирост составил 37,4%. Доходы от экспорта составили $4 млрд.

Помимо этого, премьер обратил внимание на то, что быстрыми темпами восстанавливается туризм. "В нынешнем году туризм восстановлен на 97,5%. Доходы от этого составили $2,5 млрд", - цитирует его "Sputnik Грузия".