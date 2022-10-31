Казахстанский фильм завоевал гран-при кинофестиваля в Дубае

31 окт. 14:05

Главный приз на международном кинофестивале Meta Film Fest в Дубае взял художественный фильм "Мукагали", повествующий о последних годах жизни казахского поэта Мукагали Макатаева.

Режиссером ленты выступил Булат Калымбетов.

Всего участие в фестивале приняли свыше 70 фильмов из 25 стран Ближнего Востока, Азии и Африки. В конкурсную программу были включены сразу четыре казахстанские картины: "Мукагали", "Рассвет Великой Степи", "Акын" и "Конокрады".

Отметим, что "Мукагали" ранее получил приз жюри на 25-м Таллиннском кинофестивале "Темные ночи", заслужил спецприз Казанского кинофестиваля, а также отмечен дипломом жюри за лучшую работу художника-постановщика (Ермек Утегенов) на Международном кинофестивале "Литература и кино" в Гатчине (Россия).