Аванесян намерен выйти на бой за титул чемпиона мира в США под флагом России

31 окт. 13:59

Боксер Давид Аванесян рассчитывает выйти под флагом России на бой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе. Об этом сообщил 31 октября он сам.

"Хотелось бы выйти на бой под флагом России, посмотрим. Правда, мой менеджер говорит, что это будет сложно", - цитирует спортсмена ТАСС.

Бой между Давидом Аванесяном и американцем Теренсом Кроуфордом за чемпионский титул состоится в США 10 декабря. Кроуфорд владеет титулом чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе.

Напомним, 34-й летний Аванесян провел 33 поединка, одержав в них 29 побед. На его счету также 3 поражения и 1 ничья. 35-летний Кроуфорд одержал 38 побед, не потерпев при этом ни одного поражения.