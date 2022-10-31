На Северном Кавказе выявлен наименьший уровень преступности

31 окт. 13:49

Республики Северного Кавказа стали лидерами рейтинга субъектов РФ с наименьшим уровнем преступности за три квартала 2022 года. Исследование, подготовленное РИА Новости, основано на данных МВД России.

Самый низкий уровень преступности зафиксирован в Чечне - 12,5 преступления на 10 тыс населения. Далее идут Ингушетия (32,9) и Дагестан (36,6). Аутсайдерами списка стали Амурская область и Алтай, где за 9 месяцев было зарегистрировано, соответственно, 161,8 и 161,6 преступления на 10 тыс. жителей.

Кроме того, опубликованы показатели зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, где лидерами вновь оказались Чечня (3,7 преступления на 10 тыс. жителей), Дагестан (11,3) и Ингушетия (13,1). Замкнули рейтинг Амурская область, Чукотка и Магаданская область (показатели выше 40).