СМИ: США и ЕС рассматривают возможность введения санкций против Китая

31 окт. 13:12

Чиновники США и Европейского союза обсуждают возможность введения санкций против Китая, используя при этом санкций против России. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что подобное предложение было озвучено во время выстраивания повестки следующего торгового форума высокого уровня между США и ЕС, который пройдет в декабре.



На данный момент ЕС не рассматривает возможность применения к Китаю такого же подхода, как к России. При этом ряд стран призывают изучить, какие товары может использовать КНР для укрепления своего военного потенциала, что обложить их эмбарго.



По словам авторов статьи, некоторые страны ЕС, в том числе Германия, предлагают изменить подход к Китаю, поскольку КНР становится все меньше партнером или конкурентом и все больше соперником, передает РИА Новости.