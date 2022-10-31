Москвичам обещают теплый ноябрь и позднюю зиму

31 окт. 13:30

Ноябрь в Москве будет на два-три градуса теплее климатической нормы, метеорологическая зима наступит на две недели позже нормы, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

"Несмотря на прохладный старт ноября, заключительный месяц осени в Центральной России, в частности в Москве, окажется на 2-3 градуса теплее, чем должно быть по климату. Причем во всех декадах ожидается положительное отклонение температуры от нормы", - сообщил он.

Синоптик добавил, что погода будет соответствовать климатической норме только в последних числах ноября.

Теплая погода отложит в этом году наступление метеорологической зимы на одну-две недели. Обычно метеорологическая зима - устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону отрицательных значений - происходит 10 ноября, уточнил Тишковец.

Кроме того, ноябрь будет относительно сухим, дефицит осадков составит 10-30% от месячной нормы.