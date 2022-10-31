Национальная виза на Кипр будет стоить 80 евро с декабря

31 окт. 13:19

Виза на Кипр для россиян станет платной с 1 декабря, предупреждает АТОР.

"Визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Кипра составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет - 40 евро", - говорится в сообщении ассоциации.

Отмечается, что решение сделать визу платной принял Совет министров Республики Кипр.

В настоящее время россияне могут сделать визу бесплатно, срок рассмотрения заявки составляет 3-5 дней.

Чтобы посетить Кипр, необходимо иметь многократную шенгенскую визу, либо румынскую, болгарскую, хорватскую или кипрскую национальную визу. По туристической визе на Кипре можно оставаться до трех месяцев в течение 180-дневного периода.

Отметим, что ранее визовый сбор для россиян подняли все страны Евросоюза, Кипр делает это последним.