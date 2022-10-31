Гия Саралидзе и Камран Гасанов: на переговорах Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи нужны результаты 

31 окт. 13:00

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог Камран Гасанов в прямом эфире передачи "Формула смысла" на канале "Соловьев.live" обсудили сегодня утром предстоящие переговоры в Сочи президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Напомним, согласно официальным анонсам, третья встреча сторон Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года будет посвящена реализации ранее подписанных документов, определению дальнейших путей стабилизации Южного Кавказа и восстановлению экономических и логистических связей в регионе. Ильхам Алиев и Никол Пашинян уже прибыли в Сочи для переговоров.

Гия Саралидзе прежде всего очертил круг вопросов, который будет обсуждаться на третьей трехсторонней встрече. "Встреча будет посвящена вопроса установления мира, подписания мирного договора, решения тех проблем, которые существуют с окончания так называемой Второй Карабахской войны, после тех документов, которые были подписаны в ноябре 2020 года. После этого, я напомню, дважды были очень серьезные обострения и в Карабахе, и на границе Азербайджана и Армении. Есть вопросы границы, есть вопросы судьбы армянского населения Карабаха. Все это очень сложные задачи, которые стоят перед руководителями трех стран и которые сегодня Россией будут подниматься в попытке их решить", - сказал он.

"Обращает на себя внимание, что последние встречи на высшем уровне между Арменией и Азербайджаном проходили на территории Евросоюза. Четыре встречи были в Брюсселе, одна в Праге. Имела место явная попытка перехватить инициативу, потому что очень недовольны были в ЕС, особенно Франция, что Россия оказалась главной стороной-медиатором, которая вела все переговоры между Арменией и Азербайджаном, и именно инициатива России остановила боевые действия в 2020 году. В последнее время активизировалась Франция, но не обошлось и без США. После визита в Ереван вездесущей Нэнси Пелоси сразу была инициирована антироссийская риторика определенных кругов в Армении, которые начали муссировать вопросы о выходе страны из структур, где главную роль играет Россия, прежде всего ОДКБ", - напомнил Гия Саралидзе.

Камран Гасанов, говоря об ожиданиях от встречи, подчеркнул ее важность. "Для России она важна потому, что последние пять раундов переговоров между Арменией и Азербайджаном проходили не на российской земле. Ходили слухи, что якобы Евросоюз начал вытеснять Россию из армяно-азербайджанского урегулирования. Сам факт, что сегодня переговоры вновь пройдут в Сочи, говорит о том, что Россия никуда не делась, она играет по-прежнему ведущую роль в решении этой задачи", - сообщил он.

"На этих переговорах нужны результаты, нужен прогресс в урегулировании. До Второй Карабахской войны шли бесконечные переговоры, никаких результатов стороны не добивались, и все это приводило к военной эскалации. Несмотря на подписание соглашений и реализацию ряда пунктов, проблема с эскалацией остается. А значит, не все проблемы решены. Мне кажется, те договоренности, которые были достигнуты в Праге, то есть о взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана, могут быть отправной точкой для дальнейшего прогресса", - отметил Камран Гасанов.

"Одним из главных вопросов остается делимитация и демаркация границы, этот вопрос уже надо заканчивать. Все карты находятся в России, и мы можем этому поспособствовать. Следующий шаг, который еще не реализован – открытие транспортного пути из Зангиланского района Азербайджана в Нахчыван, прописанное в Трехстороннем заявлении, и Россия здесь выступает гарантом безопасности движения. В сухом остатке нужны результаты, чтобы послевоенные процессы развивались динамично", - призвал политолог.

Георгий Саралидзе напомнил слова президента Владимира Путина на Валдайском форуме о том, что Армении всегда предлагались пути мирно уменьшить эскалацию, однако Ереван выбрал другой путь. "Перед нынешней встречей было такое же превью – что есть все возможности решить все мирным путем, потому что альтернативой является новая эскалация", - обратил он внимание на сходство двух переговорных ситуаций.

Камран Гасанов в ответ назвал еще одну причину для России продуктивно провести сегодняшнюю встречу. "Россия заинтересована в успешных содержательных переговорах, потому что альтернативой будет усиление наших противников из Евросоюза. Первая весточка в виде отправки гуманитарной миссии ЕС на армяно-азербайджанскую границу со стороны Армении уже есть. Я думаю, если в трехстороннем формате движения к прогрессу не будет, ЕС опять будет предлагать свои альтернативы, поблажки, бонусы для той же Армении, и здесь почва благодатная. Пашинян говорил о том, что в случае чего Ереван можем привлечь и французских миротворцев, и натовских. Поэтому нужны результативные переговоры", - заключил он.