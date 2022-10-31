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Данные о минировании медучреждений Дагестана не подтвердились

Данные о минировании медучреждений Дагестана не подтвердились

Медицинские учреждения в Дагестане после проверки сообщений о минировании работают в штатном режиме, проинформировал руководитель пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова.

"Специалисты проверили несколько крупных республиканских медучреждений, в том числе Детскую республиканскую клиническую больницу им. Н. М. Кураева, Республиканский диагностический центр и т.д. Никаких взрывоопасных вещей нет. Учреждения работают в штатном режиме, сообщения о минировании ложные", - цитирует собеседницу ТАСС.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Республиканскую детскую больницу в Дагестане эвакуируют из-за поступившего сигнала о минировании.

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