Данные о минировании медучреждений Дагестана не подтвердились

31 окт. 12:55

Медицинские учреждения в Дагестане после проверки сообщений о минировании работают в штатном режиме, проинформировал руководитель пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова.

"Специалисты проверили несколько крупных республиканских медучреждений, в том числе Детскую республиканскую клиническую больницу им. Н. М. Кураева, Республиканский диагностический центр и т.д. Никаких взрывоопасных вещей нет. Учреждения работают в штатном режиме, сообщения о минировании ложные", - цитирует собеседницу ТАСС.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Республиканскую детскую больницу в Дагестане эвакуируют из-за поступившего сигнала о минировании.