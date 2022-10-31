КПП на границе Казахстана и Узбекистана закрывается на 19 месяцев

31 окт. 12:33

С 1 ноября будет закрыт пункт пропуска "Зангиота-Коплонбек" на границе Казахстана и Узбекистана, предупреждает пресс-служба хокимията Ташкентской области.

"В связи с модернизацией и техническим оснащением автомобильного пункта пропуска "Коплонбек" Республики Казахстан, граничащего с пограничным таможенным постом "Навои" Таможенного управления Ташкентской области, объявляется о временном закрытии данного пункта пропуска с 1 ноября текущего года", - информируют власти.

Данный автомобильный пункт пропуска будет в течение 19 месяцев.