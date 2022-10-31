МИД Турции: новые аэропорты наладили связь Карабаха с миром

31 окт. 12:36

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что открытие новых аэропортов на освобожденных территориях Азербайджана позволили наладить связь Карабаха с миром.

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Азербайджан положил конец оккупации, которая продолжалась 30 лет.

"После подписания нашими президентами Шушинской декларации отношения с Азербайджаном достигли союзнического уровня. Мы становимся свидетелями восстановления освобожденных от оккупации земель. Благодаря открытию аэропортов налажена связь этих территорий с миром", - добавил он.