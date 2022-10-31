РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Летающую тарелку" можно приобрести в Дагестане за 5 миллионов

&quot;Летающую тарелку&quot; можно приобрести в Дагестане за 5 миллионов

В одном из пабликов в дагестанском сегменте соцсетей опубликовано объявление о продаже самодельной "летающей тарелки" за 4,9 млн рублей.

Как отметил сам автор в объявлении, конструкция досталась по наследству от человека, который увлекался НЛО.

"Человек, изготовивший сие чудо, был станочником. В качестве хобби увлекался НЛО, химией и металлообработкой. Свое увлечение и свободное время он воплотил в необычную конструкцию "летательного» аппарата". Можно на свой страх и риск восстановить и запустить", – сказано в объявлении.

Продавец предлагает приобрести объект тем, кто желает проверить возможность ее полета.

 

1055 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version