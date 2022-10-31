"Летающую тарелку" можно приобрести в Дагестане за 5 миллионов

31 окт. 12:28

В одном из пабликов в дагестанском сегменте соцсетей опубликовано объявление о продаже самодельной "летающей тарелки" за 4,9 млн рублей.

Как отметил сам автор в объявлении, конструкция досталась по наследству от человека, который увлекался НЛО.

"Человек, изготовивший сие чудо, был станочником. В качестве хобби увлекался НЛО, химией и металлообработкой. Свое увлечение и свободное время он воплотил в необычную конструкцию "летательного» аппарата". Можно на свой страх и риск восстановить и запустить", – сказано в объявлении.

Продавец предлагает приобрести объект тем, кто желает проверить возможность ее полета.