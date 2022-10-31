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Эрдоган: Турция продолжит прилагать усилия по доставке на мировые рынки зерна

Эрдоган: Турция продолжит прилагать усилия по доставке на мировые рынки зерна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция продолжит прилагать усилия по доставке на мировые рынки зерна.

"Созданием зернового коридора мы сделали важные шаги для решения продовольственного кризиса. Благодаря вывозу с Украины 9,3 млн тонн зерновых на мировые рынки мы ослабили последствия продовольственного кризиса. Мы намерены продолжить эти усилия", - сказал турецкий лидер, выступая в Стамбуле.

"Даже если Россия осторожно подходит к вопросу поставок зерна, поскольку для нее не предусмотрены аналогичные условия, мы будем решительно прилагать усилия для службы человечеству", - подчеркнул он.

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