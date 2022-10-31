ООН обеспокоена ситуацией вокруг "зерновой сделки"

31 окт. 12:15

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен ситуацией вокруг "зерновой сделки". Об этом сообщили в пресс-службе всемирной организации.

Чтобы сосредоточиться на данном вопросе, Гутерриш принял решение отложить на день свою поездку в Алжир на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ).

В ООН подчеркнули, что генсек продолжает переговоры, которые направлены на восстановление участия России в "зерновой сделке", возобновление инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений из Украины, а также устранение препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле.

Россия сообщила 29 октября о приостановке участия в "зерновой сделке".