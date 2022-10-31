Азербайджанцы собирают подписи для петиции в адрес Сената Франции

31 окт. 11:59

Обращение азербайджанского народа к Сенату и народу Франции, опубликованное 11 октября на сайте Mesopinions.com, теперь доступно на 5 языках.

Это обращение стало реакцией на выдвижение 3 октября шестью членами Сената проекта резолюции с призывом к правительству Франции добиваться международного осуждения Азербайджана за "массовые преступления и военные преступления", а также с призывом ко всем странам Евросоюза отказаться от импорта нефти и газа из Азербайджана. Сенат Франции проголосует за проект 15 ноября.

В связи с этим 10 граждан из разных городов и районов Азербайджана разместили обращение к Сенату Франции и гражданам на французском сайте петиций mesopinions.com. В инициативную группу по продвижению петиции вошли 10 жителей Баку, Гянджи, Ленкорани, Сабирабада и Сумгаита. Лидером группы является общественная активистка из Гянджи 52-летняя Кюбра Алекперова.

"Проект резолюции представляет абсолютно одностороннее и предвзятое видение армяно-азербайджанского конфликта. Авторы отстаивают интересы только одной, армянской, стороны конфликта. Они полностью игнорируют жертвы, чувства боли и утраты близких, чаяния другой стороны – 1 млн рядовых азербайджанцев. И только нас назначают на роль виновных. Такое предпочтение одной нации, дискриминация и огульное осуждение другой – публичное проявление этнической нетерпимости и расизма!", – говорится в петиции.

За две неделе после публикации за нее проголосовали почти 50 тыс человек. 15 октября перед посольством Франции в Баку прошла акция в поддержку петиции и против проекта резолюции Сената Франции. 19 октября активисты азербайджанской диаспоры провели аналогичную акцию в Москве, а 26 октября – в Астане.