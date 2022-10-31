Коронавирус выявлен у еще 5,7 тыс россиян

31 окт. 11:49

В России за минувшие сутки выявили 5 781 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 579, в Санкт-Петербурге - 398, в Подмосковье - 141. В Краснодарском крае - 61, в Ставропольском крае - 3, в Крыму - 29, в Дагестане - 4, в Кабардино-Балкарии - 15, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии - 9, в Чечне - 2, в Северной Осетии - 4, в Ингушетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 21 429 506.

Госпитализирован за сутки 491 человек. Выздоровели 7 073 пациента, за все время - 20 803 197.

Умерло за сутки 71 человек, с начала пандемии – 390 175.