Германия откроет в Казахстане офис "водородной дипломатии"

31 окт. 11:37

В Астане по инициативе Германии появится офис "водородной дипломатии", об этом рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, совершающая визит в Казахстан.

"Сегодня я рада сообщить, что мы планируем открыть в Астане офис "водородной дипломатии". Это бюро станет в будущем хабом для обмена экспертов, ответственных лиц наших стран. Цель - абсолютно четкая. С помощью "зеленого" водорода мы хотим снизить выбросы в сфере промышленности и транспорта до нуля. И одновременно защитить благосостояние и развитие для людей в наших странах", - сообщила Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Глава казахстанского МИД отметил, что в Астане приветствуют предложение немецкой стороны открыть офис "водородной дипломатии" и готовы всячески поддержать данную инициативу.

"27 октября HYRASIA ONE, дочерняя компания немецко-шведского концерна Svevind и Правительство Казахстана подписали инвестиционное соглашение, в рамках которого планируется строительство на территории Казахстана одного из крупнейших в мире предприятий по производству чистого и экологически безопасного "зеленого" водорода в целях обеспечения безопасности энергетических и сырьевых запасов Европы и Азии в уникальных промышленных масштабах", - добавил Тлеуберди.