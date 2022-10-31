Новый Узбекистан: спокойствие прежде всего

На фоне нарастающего кризиса постсоветского мира в условиях внешнего давления оазисами относительного спокойствия представляются две страны – Азербайджан и Узбекистан. Об истоках стабильности в южнокавказской стране мы еще порассуждаем, а сегодня постараемся очертить линии развития крупнейшего по численности населения государства Центральной Азии.

В середине 2010-х годов едва ли кто-то из числа самых глубоких знатоков региона мог предугадать тот образ узбекского государства и общества, который сложится к началу 2020-х. Реформы второго президента Шавката Мирзиеева в корне изменили линию государственной политики в сторону большей открытости. Причем это касается как внешнего, так и внутреннего трека развития. Открытость миру, стремление максимально использовать все возможности для привлечения инвестиций и новых технологий соединились с лозунгом "государство для народа", что особенно рельефно прочерчено в прошлогодней предвыборной программе узбекского лидера.

Впрочем, нужно признать, что альтернативы к моменту смены руководства страны у официального Ташкента фактически не было. Ограниченность в плане международных контактов, инвестиционных проектов, сотрудничества в образовательной сфере снижали возможности роста, конкурентоспособность, фиксировали архаичную управленческую модель, строго замкнутую на единственную персону, принимающую окончательные решения. На фоне динамично развивающихся международных процессов это был тупиковый вариант развития, что прекрасно понимал Мирзиеев, долгое время работавший внутри этой системы и по ее правилам.

Ресурс старой модели управления был исчерпан, но риск заключался в том, что резкое реформирование архаики всегда сочетается с угрозами внутренней дестабилизации

Далеко не везде и не всегда общество проявляет готовность к внешним переменам. Узбекистану удалось избежать этой "вилки", во многом благодаря тому, что президент сразу же сконцентрировал внимание на болевых точках, наиболее рельефно демонстрировавших негативные стороны прошлой эпохи.

Символами "старого Узбекистана" были дикие очереди на прилет и вылет в ташкентском аэропорту, жесточайшие правила обмена валюты на местные деньги. Первое впечатление всегда оставалось с горьким привкусом, несмотря на уникальную культурно-историческую среду страны, которая сама по себе, без особых инфраструктурных вложений могла обеспечить туристическую привлекательность Узбекистана.

Символом "нового Узбекистана" стали современные аэропорты Ташкента, Самарканда, Бухары, модерновые гостиницы и рестораны, непрерывная череда инвестиционных и туристических форумов. Одной из первых реформ Мирзиеева стала либерализация валютной системы, свободный обмен рублей, долларов и евро. Суммы в обменниках получаются внушительные, но сумки и чемоданы для укладки полученных сумов теперь не нужны.

Можно сказать, что это только внешняя сторона "нового Узбекистана". Всегда проще поменять витрину, нежели преодолеть глубокие негативные тенденции в экономике и социальной сфере, которые накапливались годами. Однако в настоящий момент создается впечатление, что уровень доверия населения руководству (прежде всего президенту) стабильно высок. Более точную оценку дать затруднительно, поскольку социологические службы - не самое сильное звено в узбекистанских структурах власти.

Хотя Шавкат Мирзиеев не производит впечатления политика, стремящегося к широкой публичности, его выступления в регионах способствуют позитивному общественному восприятию государственной политики на высшем уровне. А на все другие случаи есть надежный громоотвод в лице местных руководителей – хокимов, которые, если судить по местной прессе, на данный момент самые несчастные люди в Узбекистане.

Вот уже который год происходит систематическое "обучение" местных начальников, которых нещадно критикуют и лишают руководящих кресел за малейшие нарушения, особенно, если это касается коррупционных обвинений. Образ чиновника стал меняться – отсидеться в кабинете стало невозможно, но далеко не все готовы активно общаться с населением в социальных сетях или на сельских сходах. Перестройка психологии требует времени.

Эти меры, прежде всего, борьба с коррупцией популярны в узбекском обществе, что позволило в абсолютно спокойном ключе провести президентские выборы, а сейчас вести подготовку к референдуму по конституционным поправкам. Главная из них – 7-летний срок для президента страны. Впрочем, особого ажиотажа вокруг референдума не заметно. Поправки еще летом прошли всенародное обсуждение и в их принятии никто не сомневается.

Осторожность и максимальная сдержанность в реализации политических технологий на уровне выборов или референдумных кампаний вполне объяснима

Есть сложности с кадровым ресурсом на всех уровнях, включая аппарат ведущих политических партий. Местные эксперты полагают, что это также наследие прошлой эпохи, когда отсутствовала четкая модель подготовки управленческих кадров. За пять-семь лет крайне сложно ее полностью перестроить (точнее говоря, построить с нуля), хотя процесс омоложения, особенно в экономическом блоке правительства идет полным ходом. Такие структуры как Министерство инвестиций и внешней торговли полностью опираются на молодежь в возрасте 27-35 лет, получившую образование в Москве, Южной Корее, Сингапуре или странах Запада.

Молодежь надо обучать и готовить, поэтому перестройка системы образования еще одна стратегическая линия президента Узбекистана. В стране три министерства курируют образование, от дошкольного до высшего. Ежегодно выпускниками школ становится от 600 до 800 тыс. потенциальных абитуриентов. Открытие полутора десятков филиалов российских вузов помогает несколько сгладить остроту проблемы для ряда дефицитных направлений подготовки специалистов, но не может полностью ее снять.

Поэтому упор делается на специальное техническое образование, создание передовых инженерных школ, где также активно используется российский опыт. Однако остро встает вопрос качества получаемых знаний на уровне средней школы и вуза. Ощущается дефицит сильных педагогических кадров, в том числе, в преподавании русского языка.

Стремительное омоложение страны, это мощный ресурс роста, развития, но, одновременно, серьезный вызов

Особенно, в условиях, когда многие молодые ребята из регионов уезжают на работу в Россию, понимая, что в рабочих мест пока не хватает. В то же время меры руководства Узбекистана по легализации трудовой миграции, диалог с российскими структурами по нормализации отношений в этой сфере дает определенный результат. Соседи по региону внимательно следят за ходом реформ в Узбекистане. Неслучайно, один из популярных таджикских ресурсов "Азия плюс" опубликовал недавно материал под характерным заголовком – "Семь реформ Шавката Мирзиеева, которые нужны и Таджикистану". Среди них: кадровое обновление, борьба с коррупцией, новые технологии, приватизация земли, свобода слова, признание вклада мигрантов. Особо отмечен еще один трек – "конструктивизм во внешней политике". В чем именно он состоит и как влияет на отношения с Россией, обсудим в следующем материале.