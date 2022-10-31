В Иране задержан второй участник теракта в Ширазе

31 окт. 11:19

Силы безопасности Ирана задержали второго участника теракта в мавзолее Шах-Черах в Ширазе. Об этом сообщил глава министерства информации и национальной безопасности Исламской Республики Эсмаил Хатиб.

Он подчеркнул, что преступник был пойман группой из подразделения солдат имама Замана, передает агентство Tasnim.

Напомним, 26 октября неизвестные устроили стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в Ширазе, расположенном на юге Ирана. Согласно последним данным, в результате нападения погибли 13 человек, еще 45 получили ранения.