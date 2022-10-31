Игорь Коротченко: России важно не допустить деструктивные силы на Южный Кавказ 

Россия стремится не позволить деструктивным силам играть решающую роль на Южном Кавказе, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политический аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, говоря об ожиданиях от предстоящей сегодня в Сочи третьей встречи президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по армяно-азербайджанскому урегулированию.



Напомним, согласно официальным анонсам, третья встреча сторон Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года будет посвящена реализации ранее подписанных документов, определению дальнейших путей стабилизации Южного Кавказа и восстановлению экономических и логистических связей в регионе. Ильхам Алиев и Никол Пашинян уже прибыли в Сочи для переговоров.



"России важно остаться главным посредником по урегулированию азербайджано-армянских отношений, учитывая, что по инициативе Еревана в регион активно втягиваются внешние игроки, в частности, Евросоюз, Франция и США. Цель внешних игроков – содействовать отрыву Армении от Российской Федерации, переформатировать отношения из дружеских на враждебные, вывести Армению из ОДКБ и поощрять агрессивную политику Еревана для провокации нового широкомасштабного военного конфликта с Азербайджаном", - прежде всего сказал он.



"Нестабильный регион приведет к существенным затруднениям в реализации проекта Международного транспортного коридора "Север-Юг", который критически важен для России в условиях санкций и невозможности экспорта / импорта через европейские логистические цепочки. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы на Пашиняна было оказано определенное воздействие и он не получил возможности реализовать те сценарии, которые ему отводятся в планах Запада", - подчеркнул Игорь Коротченко.



"Одновременно для России важно стремиться к выполнению всех пунктов Трехстороннего заявления и последующих договоренностей, достигнутых между лидерами России, Азербайджана и Армении. Здесь речь идет и о делимитации и демаркации границы. К сожалению, мы видим, что этот процесс идет нелегко. Прибытие так называемой "наблюдательной миссии" Евросоюза – это фактически подстрекательство к дальнейшим неконструктивным шагам Армении", - указал политический аналитик.



"Ереван также отказывается разблокировать транспортные коммуникации в регионе, хотя он взял на себя такие обязательства. Пашинян уже открыто заявил, что не будет реализовывать проект Зангезурского коридора. Кроме того, Армения не передает точные карты минных полей, оставив после себя миллионы армянских мин на освобожденных территориях Азербайджана. Те карты, что были переданы, содержат намеренные грубые ошибки. В целом, Армения пытается разыгрывать из себя жертву, хотя на самом деле является агрессивным хищником, разгромленным два года назад и теперь демонстративном "страдающим" на международных площадках ради сосредоточения ударов по Азербайджану", - заявил Игорь Коротченко.



"Мы помним саммит ОДКБ в прошлую пятницу, где Пашинян фактически пытался натравить эту организацию на Азербайджан, но получил резкий отпор – прежде всего это мнение выразил президент Беларуси Александр Лукашенко. Что касается мирного договора, то, к сожалению, мы видим большие проблемы с тем, чтобы Ереван согласился на справедливые условия, сформулированные Баку в пяти известных принципах. Поэтому сегодня будет нелегкий раунд трехсторонних переговоров, на конструктивное поведение Армении рассчитывать трудно", - констатировал главный редактор журнала "Национальная оборона".



"Мы видим очень много деструктивных действий международного армянского лобби, включая и российское армянское лобби, которое осознает себя, похоже, самостоятельным субъектов внешней политики и, обладая соответствующими ресурсами, пытается навязать те или иные точки зрения как превалирующие или же якобы соответствующие национальным интересам России. Фактически это лобби хочет надеть армянские очки на глаза Кремля, чтобы тот через призму интересов диаспоры рассматривал ситуацию. Я думаю, что этот номер не пройдет и Россия будет руководствоваться собственными национальными интересами, а не чужими", - заключил Игорь Коротченко.