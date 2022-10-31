Санатории Ставрополья вышли в лидеры по популярности на ноябрьские праздники

31 окт. 11:06

Согласно рейтингу портала бронирования Санатории-России.рф самыми востребованными на ноябрьские праздники в этом году стали санатории Ставропольского края.

В то-10 также вошли санатории следующих регионов: Москва, Краснодарский край, Подмосковье, Татарстан, Ленинградская область, Алтайский край, Дагестан и Самарская область.

При этом дешевле всего отдых обойдется в Самарской области - до 7 тыс рублей за сутки на двоих, включая проживание, питание и лечебные процедуры, дороже всего - на Алтае, свыше 11 тыс рублей за сутки.