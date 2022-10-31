Ильхам Алиев приедет на саммит ЛАГ в Алжире

31 окт. 11:01

Президент Азербайджана и Ильхам Алиев, генсек ООН Антониу Гутерриш, глава Африканского союза и сенегальский лидер Маки Салл прибудут в Алжир для участия в саммите Лиги арабских государств, сообщает катарское информагентство QNA.

"Помимо арабских лидеров, в саммите примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Движения неприсоединения и президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл", - пишет издание.

Стоит добавить, что саммит Лиги арабских государств пройдет в Алжире с 1 по 2 ноября.