Набиуллина: финансовая система РФ должна оставаться интегрированной в мировую

31 окт. 10:49

Российская финансовая система должна оставаться интегрированной в мировую, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, уточнив, что критические элементы финансовой инфраструктуры должны быть собственными.

"Когда говорят о суверенной финансовой, денежно-кредитной политике, это не должно восприниматься как создание такого полностью закрытого контура, изолирование от всего мира. Все-таки мы должны, на мой взгляд, быть интегрированы в мировую экономику, в мировую финансовую систему. Но критические элементы финансовой инфраструктуры должны быть собственными, особенно платежные системы", - сказала она в документальном фильме о становлении российской финансовой системы "История финансов России". Фильм размешен на площадке онлайн-кинотеатра Start.