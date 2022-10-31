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Астана призвала ядерные державы соблюдать режим нераспространения

Астана призвала ядерные державы соблюдать режим нераспространения

Власти Казахстана призывают владеющие ядерным оружием страны соблюдать режим нераспространения, заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"Мы призываем все ядерные государства соблюдать режим нераспространения и к полному разоружению", - сказал он в ходе пресс-конференции, комментируя эскалацию ситуации вокруг угрозы применения ядерного оружия.

Далее министр напомнил, что Казахстан в свое время отказался от своего ядерного арсенала. "Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы ядерное оружие не распространялось и не использовалось", - указал Тлеуберди.

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