Астана призвала ядерные державы соблюдать режим нераспространения

31 окт. 10:42

Власти Казахстана призывают владеющие ядерным оружием страны соблюдать режим нераспространения, заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"Мы призываем все ядерные государства соблюдать режим нераспространения и к полному разоружению", - сказал он в ходе пресс-конференции, комментируя эскалацию ситуации вокруг угрозы применения ядерного оружия.

Далее министр напомнил, что Казахстан в свое время отказался от своего ядерного арсенала. "Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы ядерное оружие не распространялось и не использовалось", - указал Тлеуберди.