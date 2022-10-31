Москву замело на пять сантиметров

31 окт. 10:22

В Москве образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров, он будет временным, местами продержится до конца недели, а на следующей неделе ожидается потепление, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"В результате зарядов снега на базовой столичной метеостанции ВДНХ образовался снежный покров высотой 1 сантиметр, на других московских метеостанциях - на Балчуге – 1 сантиметр, в Тушино – 5 сантиметров. В Подмосковье припорошило Коломну - 1 сантиметр, Клин - 1 сантиметр, Павловский Посад - 1 сантиметр, Можайск - 1 сантиметр, Ново-Иерусалим - 2 сантиметра, Дмитров - 2 сантиметра", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Снежный покров будет временным, и в условиях холодной погоды местами продержится до выходных включительно, добавил он.