Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади

31 окт. 10:17

В Москве отреставрировали памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, сообщил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

"Происходит событие государственного масштаба. Мы завершили для нас очень важную и сложную работу по реставрации памятника, который давно стал символом нашей страны и который посвящен двум национальным героям - князю Пожарскому и гражданину Минину", - заявил он.

Левыкин напомнил, что исторический музей принял монумент на баланс в 2016 году, и тогда было принято решение о необходимости проведения реставрационных работ, "памятник находился в очень сложном состоянии". "И только что прошли последние моменты общестроительного монтажа, и мы очень счастливы и горды, что нам пришлось работать на этом объекте", - поделился директор музея.

Общий бюджет работ, согласно смете, составил 47,5 млн рублей.

Над реставрацией памятника Минину и Пожарскому работали более 50 специалистов разного профиля, добавил генеральный директор реставрационной мастерской "Наследие" Юрий Щедров. "По результатам почти двухлетней работы можно сказать, что памятник обрел свою новую жизнь", - заметил он.

Ранее сообщалось, что памятник на Красной площади будет отреставрирован к предстоящему Дню народного единства 4 ноября.