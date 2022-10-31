Россия предложила Турции торговать в рублях и лирах

31 окт. 10:03

Соглашение Москвы и Анкары по торговле в нацвалютах "должно быть реализовано" в случае препятствования валюты третьих стран двусторонней коммерческой деятельности, сообщил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

"Я уверен, что это не "может", а "должно" быть реализовано. Если валюты третьих стран являются препятствием для двусторонней коммерческой деятельности, это означает, что нам нужно подумать о работе с другими средствами", - сказал он в интервью изданию Dünya, добавив, что "это будущее мировой торговли.

Также дипломат подчеркнул, что риски по поставкам российского газа в Турцию отсутствуют, поскольку Анкара видит в Москве надежного экономического партнера.

"Как мне неоднократно говорили ответственные представители вашей страны, Турция всегда рассматривала Россию как надежного поставщика газа и высоко ценила эту надежность. Мы всегда выполняли свои обязательства перед Турцией, и нет причин сомневаться в том, что мы и впредь будем придерживаться этой принципиальной позиции", - добавил Ерхов.