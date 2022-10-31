В Иране задержан танкер с контрабандной нефтью

31 окт. 9:58

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции задержали танкер с 11 тыс тонн контрабандной нефти, пишет Fars, уточняя, что инцидент произошел в Персидском заливе.

«Во исполнение постановления судьи провинции Хормозган военнослужащие 1-го военно-морского округа КСИР задержали иностранный танкер с 11 тыс. тонн контрабандной нефти», - сказал представитель судебных властей провинции Моджтабу Гархамани.

«Капитан и экипаж судна взяты под стражу на время проведения расследования. Решается вопрос о привлечении к ответственности юридических и физических лиц, причастных к незаконной отгрузке нефти. В соответствии со статьями 20 и 22 Закона о борьбе с контрабандой товаров и валюты виновным помимо лишения свободы грозит штраф в 10-кратном размере стоимости незаконно перевозимого товара", - пояснил он.