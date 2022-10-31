Китайский Huawei прекратил поставки в Россию

31 окт. 9:57

Китайская телекоммуникационная компания Huawei остановила прямые поставки смартфонов в Россию, также не поставляется и другая техника. Бренд может окончательно уйти из России, пишут "Известиям" со ссылкой на источники, близкие к сотовым операторам.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что "базовые станции для сотовой связи компания перестала поставлять еще весной", сейчас остановлены поставки смартфонов, телевизоров, гаджетов. "Некоторые единицы техники все еще продаются в официальном магазине бренда, но это остатки прежних поставок", - пояснил он.

В отсутствии поставок вскоре может закрыться онлайн-магазин компании, отметил Кусков.

В начале июня Huawei объявила о закрытии своих офлайн-магазинов в России, с 1 августа - остановила продажи в интернет-магазине Vmall и мобильном приложении Huawei Vmall.