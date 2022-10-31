В Анкаре заявили, что Запад шантажирует Турцию

31 окт. 9:48

Запад через жесткий шантаж пытается заставить Турцию ввести антироссийские санкции, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

"Насколько я понимаю, эти требования уже выдвинуты теми, кто, не стесняясь использовать любые средства, включая жесткий шантаж, пытается заставить Турцию присоединиться к наложенным на нас санкциям. Именно так я могу интерпретировать письма и телефонные звонки, получаемые турецким бизнесом и ассоциациями от западных партнеров", - цитирует его издание Dünya.

Дипломат подчеркнул, что Москва выступает против таких действий, поскольку данные методы не нравятся никому. При этом он напомнил, что решение будет принимать Турция, "ее правительство, бизнесмены и народ".