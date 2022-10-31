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Минсельхоз: Россия готова подарить беднейшим странам до 500 тыс т зерна

Минсельхоз: Россия готова подарить беднейшим странам до 500 тыс т зерна

В ближайшие четыре месяца Россия готова на безвозмездной основе с участием Турции поставить беднейшим странам до 500 тыс тонн зерна, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс тонн зерновых. В том числе, мы это будем делать с участием нашего надежного партнера - Турции", - рассказал министр в эфире телеканала "Россия 24".

Патрушев отметил, что в целом, "с учетом урожая нынешнего года Российская Федерация полностью готова заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам".

По мнению министра зерновая сделка "не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле их усугубила".

"Мы видим, куда направлялись суда из Украины, - это Италия, Испания, Нидерланды. <...> По некоторым грузам, особенно по рапсу, по кукурузе, по соевым бобам доля стран ЕС составляет от 60% до 100%. То есть вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию", - сообщил глава Минсельхоза России.

Он добавил, что за время действия сделки нуждающимся странам было поставлено порядка 500 тыс тонн зерновых, но за основной объем зерна беднейшим странам пришлось самостоятельно заплатить.

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