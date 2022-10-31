Азербайджан и Катар создали бизнес-совет

31 окт. 9:33

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса и Торгово-промышленная палата Катара подписали соглашение о создании совместного бизнес-совета Азербайджан – Катар, свои подписи поставили глава правления Агентства Орхан Мамедов и член правления Торгово-промышленной палаты Катара Али бин Абдуллатиф аль Меснед, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что бизнес-совет станет платформой, на которой будут затрагиваться общее состояние и будущие направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, продвигаться деловые связи бизнесменов. В целях дальнейшего развития торгово-экономических отношений бизнес-совет будет поддерживать инициативы предпринимателей, содействовать установлению прямых связей между бизнесом Азербайджана и Катара, организовывать встречи, семинары, круглые столы, а также содействовать развитию экономических связей.

Кроме того, как уточнили в Агентстве, страны будут осуществлять обмен коммерческой, торгово-экономической, научной, технологической и другой информаций, оказывать поддержку в создании и функционировании совместных предприятий.