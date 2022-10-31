В Аджарии обнаружены незаконные лесопильные цеха

31 окт. 9:32

Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии в регионе Аджарии выявили два незаконных лесопильных цеха, информирует пресс-служба природоохранного ведомства.

Уточняется, что один из цехов был выявлен в селе Табахмела Хулойского района, а второй – в селе Шубани района Шуахеви. Незарегистрированные ленточные пилорамы были найдены во дворе дома и специально обустроенных зданиях местных жителей.

Исходя из того, что факты содержат признаки уголовного кодекса, материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства, передает Sputnik Грузия.