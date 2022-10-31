Новая Зеландия расширяет антироссийские санкции

31 окт. 9:25

Новая Зеландия вводит санкции в отношении 14 граждан России и семи российских организаций.

"Сегодня мы вводим санкции против 14 лиц и семи организаций в рамках нашей постоянной поддержки Украины. В состав этой группы входят военнослужащие, оборонные структуры и руководители... СМИ, а также военизированная организация и ее высокопоставленные командиры", - заявила глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута.

Согласно сообщению министерства, ограничения вводятся против руководителей и акционеров компаний, разрабатывающих и производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены военизированных групп, "связанных с группой "Вагнер".

Среди СМИ, попавших под санкции Новой Зеландии агентство Инфорос и крымское агентство News Front.