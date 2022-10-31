Путин выразил соболезнования президенту Индии после обрушения моста

31 окт. 8:59

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат, сообщает пресс-служба Кремля.

"Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой катастрофы", - говорится в тексте телеграммы.