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Путин выразил соболезнования президенту Индии после обрушения моста

Путин выразил соболезнования президенту Индии после обрушения моста

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат, сообщает пресс-служба Кремля.

"Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой катастрофы", - говорится в тексте телеграммы.

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