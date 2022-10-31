В Грузии расширяются полномочия Специальной следственной службы

31 окт. 8:45

Комитеты парламента Грузии рассматривают поправки, которые предполагают расширение списка дел, которые будет расследовать Специальная следственная служба.

В сферу службы входят дела, связанные с нарушением прав человека. Это независимый следственный орган Грузии, не подчиняющийся МВД и СГБ Грузии.

Согласно проекту, Специальная следственная служба будет расследовать дела по статьям "Умышленно незаконное задержание или арест", "Злоупотребление служебными полномочиями", "Превышение служебных полномочий", "Служебный подлог" и "Фальсификация доказательств по уголовному делу", передает Sputnik Грузия.

Отмечается, что в законопроекте речь идет о делах, возбужденных после 28 февраля 2022 года.