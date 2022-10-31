Турция и РФ обсудят проект газового хаба на экспертном уровне

31 окт. 8:22

Россия и Турция обсуждают вопрос создания газового хаба на экспертном уровне. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

"Насколько я понимаю, наши страны сейчас обсуждают этот вопрос на экспертном уровне. Конечно, здесь очень важны детали. Мы будем проинформированы, как только будут достигнуты договоренности", - сказал он, отвечая на вопросы турецкого издания Dünya.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, российская стороны могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.