Си Цзиньпин сообщил о непрерывном укреплении дружбы народов Китая и РФ

31 окт. 8:16

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что дружеские отношения между народами России и Китая непрерывно укрепляются, говорится в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы передает Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что письмо с поздравлением Си Цзиньпин направил 29 октября.

«В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень развития, обмены и сотрудничество в различных областях продолжают углубляться, дружба между двумя народами непрерывно укрепляется», - говорится в телеграмме.

Также Си Цзиньпин отметил, что у дружбы между Россией и Китаем большие перспективы и широкие возможности. Глава КНР также выразил надежду на то, что Общество российско-китайской дружбы продолжит играть важную роль в укреплении связей между народами двух стран.