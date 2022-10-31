Делегации ООН и Турции создадут инспекционные команды для проверки судов

31 окт. 7:05

Делегации ООН и Турции в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле пришли к договоренности о создании 10 инспекционных команд для проверки в понедельник 40 судов

"Для продолжения работы "черноморской инициативы" было предложено делегациям Турции и ООН предоставить 10 команд инспекторов с целью проведения проверок 40 выходящих судов. План инспекций приняла делегация Украины. Делегация РФ была проинформирована", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении представительства всемирной организации в СКЦ.

"Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов, в том числе 12 из украинских портов и 2 в украинские порты", - говорится в документе.

Уточняется, что российская делегация была проинформирована ООН о данном решении.