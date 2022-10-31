В Москве будет снежно, холодно и ясно

31 окт. 7:25

Снег, мокрый снег и дождь ожидают Москву в ближайшие два дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Затем, по его словам, гостей и жителей столичного региона ждет ясная погода без осадков.

Температура воздуха днем составит от 0 до 5 градусов тепла в течение рабочей недели,

"В понедельник и вторник погода ожидается облачная с небольшими осадками - снег, мокрый снег, дождь. Начиная со среды, температура не меняется, но погода будет более ясная, будет солнце, осадков не ожидается. Такой режим сохранится во второй половине недели", - сообщил он, уточнив, что в течение недели ночью ожидается 0 - минус 5 градусов, днем - 0-5 градусов тепла.