Лапид: Израиль станет важным региональным поставщиком энергоресурсов

31 окт. 6:45

Глава израильского правительства Яир Лапид посетил газодобывающую платформу Кариш в Средиземном море. Платформа была введена в эксплуатацию на этой неделе.

Также Лапид выразил надежду, что в обозримом будущем еврейское государство станет важным региональным поставщиком энергоресурсов.

"Здесь будет добываться газ, который обеспечит снижение дороговизны жизни. Это большое достижение для Государства Израиль", - сказал он.

Газовое месторождение Кариш в акватории Средиземного моря было открыто в мае 2013 года, его предполагаемые запасы газа оцениваются в 45-57 млрд куб м.