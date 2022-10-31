Столкновение автобуса и троллейбуса ранило девятерых в Краснодаре  

31 окт. 6:25

В Краснодаре после аварии с участием автобуса и троллейбуса было госпитализировано девять человек.

"В результате ДТП девять пассажиров автобуса доставлены в медучреждение для осмотра. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции", - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что все пострадавшие получили легкие травмы. "Их жизни ничего не угрожает" - сказали в Госавтоинспекции.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.