РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Столкновение автобуса и троллейбуса ранило девятерых в Краснодаре  

Столкновение автобуса и троллейбуса ранило девятерых в Краснодаре  

В Краснодаре после аварии с участием автобуса и троллейбуса было госпитализировано девять человек.

"В результате ДТП девять пассажиров автобуса доставлены в медучреждение для осмотра. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции", - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что все пострадавшие получили легкие травмы. "Их жизни ничего не угрожает" - сказали в Госавтоинспекции.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

945 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version