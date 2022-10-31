Блинкен провел переговоры с главой МИД Китая

Глава Госдепа США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И. в ходе переговоров он подчеркнул необходимость сохранять открытыми каналы коммуникации.
"Госсекретарь Энтони Блинкен провел сегодня разговор с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Ван И. Госсекретарь обсудил необходимость сохранения открытыми каналов коммуникации и ответственного управления американо-китайскими отношениями", - сообщает госдепартамент.
Также отмечается, что была обсуждена специальная военная операция России на Украине и ее влияние на глобальную безопасность и экономическую стабильность.