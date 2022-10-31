ООН, Турция и Украина согласовали график движения судов на 31 октября

31 окт. 5:25

Представили ООН, Турции и Украины согласовали график движения 14 судов по морскому гуманитарному коридору на 31 октября. Об этом сообщили в представительстве всемирной организации в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

В заявлении сказано, что делегацию России проинформировали о данном решении.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле.

Россия сообщила 29 октября о приостановке участия в "зерновой сделке".